Ein Hauch von Frühling naht: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Die Wettervorhersage für den Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in Frankfurt und Hessen verheißt einen Hauch von Frühling, aber auch kalte Nächte.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Am Rand eines Tiefdruckgebiets über Frankreich strömt milde Meeresluft heran und bestimmt das kommende Wetter in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel.

In der Folge können sich die Menschen in Hessen auf eher milde Temperaturen und zudem auch auf etwas Sonne freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main am heutigen Montag bekannt gab. Die Nächte sollen aber kalt werden. Dabei müsse am Montag bei starker Bewölkung zunächst noch örtlich mit leichtem Regen gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen im Tiefland Höchstwerte von sieben bis elf Grad, in höheren Lagen drei bis sieben Grad. In der Nacht soll der Regen jedoch abklingen oder nach Süden abziehen. Der Dienstag soll dann laut der Prognose der Offenbacher Meteorologen trotz zeitweise starker Bewölkung "überwiegend niederschlagsfrei" verlaufen. Mit sieben bis zwölf Grad im Flachland wird es etwas wärmer als am Vortag.

Die Wettervorhersage für Mittwoch und Donnerstag in Frankfurt und Hessen