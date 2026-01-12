Eisig kalt und Glatteisgefahr in Berlin und Brandenburg

Berlin - Der Winter zeigt sich in Berlin und Brandenburg zum Wochenanfang noch einmal von seiner eisigen Seite.

Der Winter hat Berlin und Brandenburg weiter fest im Griff. © Britta Pedersen/dpa

Der Montag startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit mäßigem bis strengem Frost: Bis zu -15 Grad können die Thermometer am Morgen anzeigen.

Im Laufe des Tages wird es langsam milder, die Temperaturen steigen auf -4 bis 0 Grad.

Von Westen her erreicht am Mittag Schneefall die Region, bis zum Nachmittag auch Oder und Neiße. Es fallen zunächst ein bis drei Zentimeter Neuschnee.

Dann wird es gefährlich auf den Straßen: Am Nachmittag und Abend verwandelt sich der Schnee in gefrierenden Regen – es wird glatt! Besonders in der Südwesthälfte drohen schon am Montag gefährlich glatte Straßen und Wege, in der Nordosthälfte dann in der Nacht zum Dienstag.

Am Dienstag zeigen sich viele Wolken am Himmel mit gebietsweisem Niederschlag, anfangs erneut gefrierend. Es herrscht wieder Glatteisgefahr. Erst im Tagesverlauf steigen die Temperaturen leicht auf 0 bis 3 Grad.