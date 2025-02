Eisige Kälte: Sachsen-Anhalt steht Sonne, aber auch Frost bis -15 Grad bevor!

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich in dieser Woche ganz dick anziehen. Dem Land stehen eisige Nächte bevor.

Viel Sonnenschein gibt es am Mittwoch. Bei Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad bleibt es niederschlagsfrei. In der Nacht gehen die Temperaturen auf -2 bis -7 Grad zurück.

Am Dienstag bleibt es bei Höchstwerten zwischen -1 und +2 Grad tagsüber heiter bis sonnig. Die Nacht zum Mittwoch zeigt sich bei Werten zwischen -7 und -12 Grad niederschlagsfrei.

In der Nacht auf Dienstag wird es dann ungemütlich. Es werden Tiefstwerte zwischen -10 und -15 Grad erwartet. In den Harztälern wird sogar mit -20 Grad gerechnet.

Bereits am Montagvormittag müssen sich Autofahrer laut dem Deutschen Wetterdienst ( DWD ) auf Reifglätte, vor allem auf Brücken, einstellen. Bei Temperaturen zwischen -3 und +1 Grad bleibt es über den Tag hinweg trocken und heiter.

Am Donnerstag wird es etwas wolkig. Bei Werten zwischen 3 und 6 bleibt es weiterhin niederschlagsfrei. In der Nacht auf Freitag wird es dann nicht mehr so eisig. Es werden Tiefstwerte zwischen +2 und -1 Grad erwartet.