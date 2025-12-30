Eisiger Jahreswechsel: So wird das Silvester-Wetter in Hessen

Offenbach am Main - Der Jahreswechsel steht in Hessen ganz im Zeichen von winterlichem Wetter mit Niederschlägen, Glätte und kräftigem Wind. Besonders der Silvestertag und die anschließende Nacht erfordern erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sowie bei Aktivitäten im Freien.

In Frankfurt und Umgebung wird es in der Silvesternacht eisig. Die Temperaturen könnten laut "wetteronline.de" (Grafik) auf bis zu -5 Grad sinken. © Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de

Am Silvestertag präsentiert sich das Wetter in Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) überwiegend stark bewölkt. Von Norden her ziehen im Tagesverlauf immer wieder Niederschläge durch.

In den tiefsten Lagen fällt überwiegend Regen, sonst häufig Schneeregen oder Schnee, teils begleitet von Glätte.

Im Süden Hessens sind längere trockene Phasen noch am ehesten möglich. Die Temperaturen steigen nur verhalten auf 0 bis 3 Grad, in Hochlagen bleiben sie mit etwa -2 Grad im frostigen Bereich.

Dazu weht ein mäßiger, zeitweise böig auffrischender Westwind.

In der Silvesternacht bleibt es stark bewölkt. Vor allem im Nordosten Hessens fällt weiterhin etwas Regen, im Bergland dagegen Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen, wodurch erneut Glättegefahr besteht.

Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 1 und -4 Grad. Der Südwest- bis Westwind bleibt lebhaft und teils stark böig. Für den nächtlichen Jahreswechsel im Freien bedeutet das ungemütliche, stellenweise auch rutschige oder glatte Bedingungen.