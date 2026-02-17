NRW friert weiter: Der Winter denkt gar nicht ans Aufhören
Köln - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor wechselhaftem Wetter in Nordrhein-Westfalen, und auch in Köln wird es in den nächsten Tagen eher grau als gemütlich.
Der Dienstag startet mit vielen Wolken und einigen Schauern. In Köln gibt es meist Regen, im Bergland Schneeregen oder Schnee. Vereinzelt sind sogar kleine Gewitter möglich.
Im Rheinland werden 5 bis 7 Grad erreicht, im Hochsauerland bleibt es bei um die 0 Grad. Wind ist ein Thema, besonders dort, wo es regnet, sind stärkere Böen drin.
Am Mittwoch wird es insgesamt etwas ruhiger. Es bleibt zwar wechselnd bewölkt, aber größtenteils trocken. Die Temperaturen kommen nur noch auf 1 bis 5 Grad, im Hochsauerland sogar unter 0 Grad.
In der Nacht zum Donnerstag ist Vorsicht auf den Straßen angesagt: Hier kann eisig und glatt werden.
Am Donnerstag ist die kurze Wetter-Pause schon wieder vorbei. Vor allem im Süden von NRW kann es zeitweise schneien oder Schneeregen geben. Die Werte bewegen sich nur zwischen 2 und -2 Grad.
In der Nacht zum Freitag wird es richtig frostig: Die Temperaturen sinken auf bis zu -8 Grad. Glatte Straßen sind dann erneut sehr wahrscheinlich.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa