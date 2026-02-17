NRW friert weiter: Der Winter denkt gar nicht ans Aufhören

Köln - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor wechselhaftem Wetter in Nordrhein-Westfalen , und auch in Köln wird es in den nächsten Tagen eher grau als gemütlich.

Winterliche Straßen in NRW: In den kommenden Tagen bleibt es kalt, nass und stellenweise glatt. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Der Dienstag startet mit vielen Wolken und einigen Schauern. In Köln gibt es meist Regen, im Bergland Schneeregen oder Schnee. Vereinzelt sind sogar kleine Gewitter möglich.

Im Rheinland werden 5 bis 7 Grad erreicht, im Hochsauerland bleibt es bei um die 0 Grad. Wind ist ein Thema, besonders dort, wo es regnet, sind stärkere Böen drin.

Am Mittwoch wird es insgesamt etwas ruhiger. Es bleibt zwar wechselnd bewölkt, aber größtenteils trocken. Die Temperaturen kommen nur noch auf 1 bis 5 Grad, im Hochsauerland sogar unter 0 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist Vorsicht auf den Straßen angesagt: Hier kann eisig und glatt werden.