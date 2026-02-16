"Hoch spannendes" Wetter hält Deutschland auf Trab: "Da ist fast alles dabei"

Deutschland - Schnee, Regen, Minusgrade, Glätte, Gewitter, milde Temperaturen – diese Woche wird das Wetter in Deutschland noch einmal "hoch spannend", erklärte Meterologe Georg Haas von wetter.com . "Da ist fast alles dabei."

Im Nordosten zieht diese Woche noch einmal ein bitterkalter Winter ein. © Jens Büttner/dpa

Der Grund dafür: Deutschland wird von Montag an von einer Luftmassengrenze geteilt.

Das heißt, im Nordosten ist mit Dauerfrost und eisigem Wind zu rechnen. Die Temperaturen sinken am Montag auf -1 bis -4 Grad, in einigen Gebieten wird es noch einmal weiß.

Im Südwesten steht derweil wechselhaftes Schauerwetter auf dem Plan mit milden Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Auch mit kurzen Gewittern und teils stürmischen Böen ist zu rechnen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

In den kommenden Tagen sieht es in der Bundesrepublik ganz ähnlich aus, die Wetterlagen im Land könnten unterschiedlicher kaum sein.

Von Dienstag an, ist zudem mit gefährlicher Glätte im Nordosten zu rechnen. Am Donnerstag und Freitag fallen die Temperaturen teilweise sogar auf bis zu -12 Grad – kalt wird es dann noch einmal in ganz Deutschland.