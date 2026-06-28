Erst Badewetter, dann Unwetter: Gewitter rollen auf Bayern zu

München - Wer sich bei der Hitze am See oder im Freibad erfrischen möchte, sollte am Sonntag rechtzeitig starten. Ab dem Nachmittag könnte es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Bayern kräftig gewittern. Dabei kann es vielerorts Starkregen, Hagel und stürmische Böen geben. Teilweise besteht Unwettergefahr.

In Bayern bleibt es heiß. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit Höchstwerten von 35 bis 40 Grad in Nordbayern und 32 bis 39 Grad in Südbayern wird es laut DWD auch am Sonntag wieder brüllend heiß – aber der Bayern-Rekordwert von 40,8 Grad dürfte wohl nicht mehr geknackt werden.

Dazu weht mäßiger, im Tagesverlauf auffrischender Wind. Später bringen Gewitter Sturmböen mit sich. Die Wetterfachleute rechnen ab dem Nachmittag vielerorts mit Starkregen. Dabei können um die 20 Liter, teilweise sogar bis zu 30 Liter pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit fallen.

Zum Wochenstart macht die Sonne eine Pause. Der Montag beginnt dem DWD zufolge mit starker Bewölkung, viel Regen und örtlich auch kräftigen Gewittern. Es bleibt sommerlich warm, aber deutlich kühler im Vergleich zum Wochenende.

Die Höchstwerte liegen demnach in Südbayern zwischen 26 und 32 Grad, in Nordbayern bei 26 bis 31 Grad.