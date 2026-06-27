Extrem heiß in Bayern: Über 40 Grad und ein neuer Hitzerekord in Sicht

München - Nach dem Temperaturrekord in Bayern mit 40,8 Grad ist so schnell keine Abkühlung in Sicht. Am Nachmittag lagen die Temperaturen nach vorläufigen Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits in Kitzingen und Kahl am Main bei über 40 Grad.

In Bayern wurden bereits Temperaturen über 40 Grad gemessen – dabei stehen Juli und August noch bevor. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ob heute erneut ein vorläufiger Rekordwert erreicht wurde, wird demnach erst am Abend feststehen.

Der DWD hatte nach vorläufigen Angaben am Freitag mit 40,8 Grad im unterfränkischen Kitzingen die höchste Temperatur registriert, die jemals in Bayern gemessen wurde.

Am Samstagnachmittag lag die Temperatur an der Messstation demnach wieder genauso hoch.

Bereits in der Nacht war es laut dem DWD-Experten Martin Schwienbacher in höheren Lagen sehr warm geblieben - zum Teil tropisch.

Als tropisch gelten Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt.

So sei es an der Messstation Sandberg in der Rhön in der Nacht eine vorläufige Temperatur von 24,7 Grad gemessen worden - ein Allzeitrekord an der Station seit 1965, sagte Schwienbacher.