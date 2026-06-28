Hitze im Liveticker: So heiß ging es noch nie zu! Wärmste Nacht in Deutschland gemessen

38.247 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der DWD teilte gleich mehrere bundesweite Rekorde mit: An 46 Stationen wurden mindestens 40,0 Grad gemessen.

Deutschland - Die Republik ächzt weiter unter der Hitzeglocke. Am Samstag wurde gar ein neuer Rekord in Sachsen-Anhalt aufgestellt: 41,5 Grad zeigte das Thermometer in Möckern-Drewitz an. Für Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen von bis zu 42 Grad voraus, aber es drohen auch landesweit heftige Gewitter.

Bei der Hitze kommt jede Abkühlung gelegen! Im Laufe des Sonntags - und vor allem in der Nacht - könnte dann auch Petrus die Himmelsschleusen öffnen.
Bei der Hitze kommt jede Abkühlung gelegen! Im Laufe des Sonntags - und vor allem in der Nacht - könnte dann auch Petrus die Himmelsschleusen öffnen.  © Moritz Frankenberg/dpa

Starkregen, schwere Sturmböen und große Hagelkörner werden erwartet. Auch extremes Unwetter mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter sei nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Montag kann es bei kräftigen Gewittern richtig scheppern.

Tagsüber sagt der DWD Höchstwerte im Osten und Südosten von 39 bis 41 Grad voraus, in der Lausitz bis 42 Grad. In den übrigen Teilen Deutschlands werden 32 bis 38 Grad erwartet, an der Küste könnte es kühler werden.

Der gerade erst aufgestellte Temperaturrekord von 41,5 Grad könnte also erneut gebrochen werden. 

41,3 Grad im Juni: Deutscher Hitzerekord gefallen!
Wetter Deutschland 41,3 Grad im Juni: Deutscher Hitzerekord gefallen!

TAG24 berichtet für Euch in einem Liveticker über die aktuellen Entwicklungen.

28. Juni, 10.58 Uhr: Drama in Bayern - Baby schließt sich selbst im Auto ein, Feuerwehr muss helfen

Der Vater (24) gab seinem acht Monate alten Sohn am Samstagvormittag in Rödental nahe der Grenze von Bayern zu Thüringen den Wagenschlüssel, während er einige Gegenstände in den Kofferraum einlud.

Der kleine Junge betätigte den Knopf für die Zentralverriegelung, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt stand das Auto in der Sonne und die Außentemperatur betrug bereits 28 Grad. Weil der junge Mann keinen Zweitschlüssel für den Wagen in der Nähe hatte, rief er die Feuerwehr.

Einsatzkräfte schlugen die Scheibe ein und retteten das Kind nach einer Viertelstunde aus dem Auto.

28. Juni, 10.52 Uhr: Wegen Hitzeschäden fahren in Nürnberg vorübergehend keine Straßenbahnen

Der Straßenbelag sei wegen der Hitze an einigen Stellen weich geworden, sodass Straßenbahnen nicht mehr sicher fahren können, teilten die Nürnberger Verkehrsbetriebe VAG mit.

Der Betrieb bleibt demnach den ganzen Sonntag eingestellt. Stattdessen fahren Ersatzbusse.

Im Nürnberger ÖPNV stehen Busse am Wochenende hoch im Kurs. Straßenbahnen mussten den Betrieb einstellen, weil der Straßenbelag weich geworden ist.
Im Nürnberger ÖPNV stehen Busse am Wochenende hoch im Kurs. Straßenbahnen mussten den Betrieb einstellen, weil der Straßenbelag weich geworden ist.  © Irena Güttel/dpa

28. Juni, 10.22 Uhr: Rekordnacht im Osten mit 29,4 Grad gemessen

Die vergangene Nacht war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland.

Der Rekord wurde im ostsächsischen Kubschütz (Landkreis Bautzen) aufgestellt, dort sank die Nachttemperatur nicht unter 29,4 Grad.

Das Thermometer zeigte vergangene Nacht heftige 29,4 Grad in Ostsachsen an. (Symbolfoto)
Das Thermometer zeigte vergangene Nacht heftige 29,4 Grad in Ostsachsen an. (Symbolfoto)  © 123RF/corriseizinger

28. Juni, 9.22 Uhr: Hitze lässt Notruf-Leitungen glühen: Einsatz-Rekord für Rettungskräfte

Insgesamt 318 Rettungseinsätze in nur 24 Stunden haben die Kameraden der Dresdner Feuerwehr am Samstag an ihre Belastungsgrenze gebracht. Zugleich war es ein neuer Rekordwert für das laufende Jahr.

Die Feuerwehr betonte: "Diese Einordnung basiert auf den Angaben der Anrufenden im Rahmen der Notrufabfrage. Eine abschließende medizinische Bewertung, ob die Wetterlage tatsächlich ursächlich für den jeweiligen Notfall war, ist auf dieser Grundlage nicht möglich."

Im gesamten Gebiet der Integrierten Regionalleitstelle Dresden (IRLS) wurden 39 hitzebedingte Notfälle registriert. (Symbolbild)
Im gesamten Gebiet der Integrierten Regionalleitstelle Dresden (IRLS) wurden 39 hitzebedingte Notfälle registriert. (Symbolbild)  © Robert Michael/dpa

28. Juni, 9.03 Uhr: Eidgenossen feiern Brauchtum und Traditionen - Brunnenbaden erlaubt!

Beim Eidgenössischen Jodlerfest in Basel jodelten rund 12.000 Aktive in Trachten um die Wette, bliesen Alphorn und schwangen Fahnen.

Trotz Hitze herrschte Hochbetrieb in der Grenzstadt. Sie hatte sich auf rund 200.000 Besucherinnen und Besucher eingestellt. Vor mobilen Sprühnebel-Anlagen sammelten sich Menschentrauben, und die Organisatoren empfahlen eine weitere Abkühlung: "Das Brunnenbaden hat in Basel Tradition und ist offiziell erlaubt".

Bei 39 Grad hatten diese drei Frauen beim Brunnenbaden sichtlich ihren Spaß.
Bei 39 Grad hatten diese drei Frauen beim Brunnenbaden sichtlich ihren Spaß.  © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

28. Juni, 7.53 Uhr: Feuerwehr kämpft weiter gegen Waldbrand in der Gohrischheide

Die Feuerwehr hat in der Nacht versucht, den erneuten Waldbrand in der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg unter Kontrolle zu bringen.

Die Einsatzkräfte wollten verhindern, dass für Sonntag angesagter böiger Wind zu Funkenflug und neuen Brandausbrüchen führen kann. Erst vor einem Jahr hatte es in der Gohrischheide den größten Waldbrand seit Jahrzehnten in Sachsen gegeben. 

Das Gebiet im Landkreis Meißen ist munitionsbelastet, was Löscharbeiten erschwert.
Das Gebiet im Landkreis Meißen ist munitionsbelastet, was Löscharbeiten erschwert.  © Sebastian Willnow/dpa

28. Juni, 7.43 Uhr: Band Kraftklub spielt vor 32.000 Fans im Glutofen Rudolf-Harbig-Stadion

Die Arena in Dresden war am Samstagabend trotz Mega-Hitze voll!

Bilder zeigen, wie Fans mit Wasserduschen abgekühlt wurden. Einige schützten sich sogar mit Rettungsdecken vor der Hitze. Die Band selbst geriet natürlich auch mächtig ins Schwitzen. Eine Instagram-Story zeigt, wie Kraftklub nach dem Stadion-Konzert im angrenzenden Georg-Arnhold-Bad abtauchte.

Kraftklub-Fans schützten sich am Samstag mit Rettungsdecken vor der Sonne.
Kraftklub-Fans schützten sich am Samstag mit Rettungsdecken vor der Sonne.  © Robert Michael/dpa

27. Juni, 22.08 Uhr: Heißes Juniwochenende knackt hunderte Rekordwerte in Deutschland

Der DWD teilte gleich mehrere bundesweite Rekorde mit: An 46 Stationen wurden mindestens 40,0 Grad gemessen.

An insgesamt 250 Stationen wurden so hohe Werte gemessen wie nie zuvor. Zudem wurden an 211 weiteren Stationen Rekordwerte für Juni gemessen. Zahlreiche Bundesländer vermeldeten ebenfalls Rekordgradzahlen. 

Der vorherige Hitzerekord für Deutschland hatte bei 41,2 Grad Celsius gelegen, gemessen am 25. Juli 2019 in Tönisvorst und Duisburg-Baerl in Nordrhein-Westfalen

27. Juni, 18.57 Uhr: Fast 41 Grad nahe der deutschen Grenze gemessen

In Tschechien ist schon vor dem erwarteten Höhepunkt der Hitzewelle der Temperaturrekord gebrochen worden.

Der staatliche Wetterdienst CHMU registrierte nach vorläufigen Angaben mit 40,8 Grad die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Erreicht wurde dieser Wert in Doksany in der Region Usti nad Labem nördlich von Prag.

Der bisherige Höchstwert von 40,4 Grad Celsius war am 20. August 2012 in Dobrichovice in Mittelböhmen gemessen worden. Auch die Wetterkundler in der benachbarten Slowakei gehen davon aus, dass es neue Temperaturrekorde geben wird.

27. Juni, 18.10 Uhr: Drastische Maßnahme wegen Hitze - LVB stellen Tram-Betrieb bis Mitternacht ein

Aufgrund der Wetterverhältnisse löst sich an vielen Stellen der Asphalt in der Messestadt. Nun reagieren die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit einer drastischen Maßnahme.

Demnach wird der Betrieb sämtlicher Straßenbahnlinien bis 23.59 Uhr eingestellt. Aktuell arbeite man daran, einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einzurichten, erklärte ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Titelfoto: 123RF/corriseizinger

Mehr zum Thema Wetter Deutschland: