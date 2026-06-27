Wetterdienst warnt doppelt: Nach Mega-Hitze kommen schwere Unwetter nach Hessen
Frankfurt am Main - Am Wochenende sind die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) einer extremen Wärmebelastung ausgesetzt. Gewitter bringen dann Abkühlung, aber auch Starkregen, Sturmböen und Hagel.
Am Samstag bleibt es demnach sonnig und zunächst niederschlagsfrei, ab dem späten Nachmittag sind vor allem im Nordwesten Hessens einzelne Gewitter möglich, die unwetterartig ausfallen können. Mit 37 bis 40 Grad wird es erneut sehr heiß. Im Rhein-Main-Gebiet und an der Bergstraße sind sogar 41 Grad möglich. Es weht ein schwacher Wind aus südlichen Richtungen, bei Gewittern kann es schwere Sturmböen geben.
Es folgt die nächste tropische Nacht in Hessen. So kühlt es im Rhein-Main-Gebiet nicht auf unter 25 Grad ab, einzig im nordhessischen Bergland sind Tiefstwerte von 19 Grad wahrscheinlich. Zumeist ist es wolkig bis gering bewölkt, wobei einzelne Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen werden können.
Der Sonntag startet wolkig, später wird es wechselnd bewölkt und im Tagesverlauf ziehen teils schwere Gewitter mit Unwettergefahr durch Starkregen, schwere Sturmböen und Hagel auf.
Abseits der Gewitter geht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd und West. Mit 35 bis 38 Grad wird es wieder heiß, auch wenn die Höchstwerte die 40-Grad-Grenze nicht überschreiten.
Am Montag entspannt sich die Hitzesituation in Hessen
Teils kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr gibt es auch in der Nacht zum Montag bei Tiefstwerten von 21 Grad im Süden und 17 Grad im Norden.
Die unwetterartigen Gewitter sowie länger anhaltender Regen halten auch am Montag an, wobei sich die Hitzesituation laut DWD langsam entspannt. Die Thermometer zeigen Höchstwerte zwischen 27 und 31 Grad, in den Hochlagen zwischen 22 und 24 Grad an.
In der folgenden Nacht klingen Schauer und Gewitter ab, bei wechselnder Bewölkung liegen die Tiefstwerte bei 19 bis 14 Grad.
Der Dienstag beginnt wechselnd bewölkt, wobei im Tagesverlauf erneut mit örtlichen Schauern und Gewittern, teils mit Starkregen, zu rechnen ist. Die Höchsttemperaturen erreichen 25 bis 30 Grad bei einem zumeist schwachen Wind aus Nord.
Die letzten Schauer ziehen zum Mittwoch hin ab, dann bleibt es bei angenehmen Tiefstwerten von 16 bis 12 Grad niederschlagsfrei.
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