Erste Flocken auf dem Brocken – doch Orkanböen stören die Winteridylle

Wernigerode - Bei minus zwei Grad Celsius sind auf dem Brocken ( Harz ) die ersten Schneeflocken der Saison gefallen.

Bis auf eine Höhe von etwa 600 Meter fielen die ersten Schneeflocken. © Matthias Bein/dpa

Bis auf eine Höhe von etwa 600 Meter sei es etwas weiß geworden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig.

In Schierke am Fuß des Brockens und an der Station Drei Annen Hohne der Harzer Brockenbahn sei somit etwas Schnee gefallen.

Wegen des noch zu warmen Bodens bleibt das Weiß nur von kurzer Dauer, so der Meteorologe.

Für die obersten Lagen im Harz gilt am Sonntag eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen.