Nach grau-nassem Wochenende: Wann setzt sich in Sachsen endlich wieder die Sonne durch?

Leipzig - Nachdem das schöne Frühlingswetter in Sachsen das Wochenende über schmerzlich vermisst wurde, kann in der neuen Woche wieder ein Comeback gefeiert werden.

Am Montag noch grau und trist, soll das Wetter ab Dienstag wieder Frühlingsgefühle versprechen. (Archivbild) © Montage: Jennifer Brückner/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert, startet der Freistaat wechselnd bis stark bewölkt in dem Montag. Erschwerend hinzu können zeitweise schauerartiger Regen und im oberen Bergland sogar Schneeregen oder Schnee kommen.

Ab Mittag müsst Ihr Euch zudem auf Schauer und vereinzelt kurze Gewitter mit Graupel einstellen.

Während die Temperaturen am Morgen noch um den Gefrierpunkt waren, steigen sie tagsüber auf bis zu 11 (Bergland 7) Grad an.

In der Nacht sinken sie dann wieder auf bis zu -4 Grad. Hinzu können Schauer und örtliche Glätte kommen.

Zumindest wird es ab Dienstag etwas freundlicher. Das Wetter bleibt bei Höchstwerten von 10 bis 13 (Bergland 5 bis 10) Grad trocken und meist heiter. Nur ein schwacher Wind begleitet Euch aus unterschiedlichen Richtungen.

Nachts sinken die Temperaturen dann auf bis zu -3 (Bergland -5) Grad.

Mittwoch und Donnerstag bleibt es ebenfalls heiter, trocken und sonnig. An beiden Tagen steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad an.