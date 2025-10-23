Erster Herbststurm kommt nach Sachsen! Wo es jetzt gefährlich wird

Chemnitz - Der erste Herbststurm der Saison braust am Donnerstag heran. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die kommenden Tage vor einer Unwetterlage der Stufe 2. Diese mittelstarken Stürme können im Oktober unter Umständen für mehr Schaden als stärkere im Winter sorgen.

Der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, Gunnar Ullmann (50), empfiehlt erhöhte Vorsicht. © Kristin Schmidt

"Das Sturmtief Joshua überquert heute den Ärmelkanal. Es wird sich in den nächsten Tagen über Nordeuropa festsetzen und unser Wetter bestimmen", sagt DWD-Meteorologe Robert Noth (31): "Am heftigsten wird der Freitag mit Windstärke 9 im Bergland und 10 auf dem Fichtelberg. Für Chemnitz wird es eine Unwetterwarnung der Stufe 2 geben."

Doch bereits ab Donnerstagnachmittag treten laut DWD oberhalb von 1000 Metern Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 85 km/h auf, im Flachland kommt es zu starken Windböen von bis zu 60 km/h.

Gunnar Ullmann (50), Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen, warnt: "Wenn die Bäume noch ihr Laub tragen, kommt es schneller zu Windbruch, weil die Kronen mehr Angriffsfläche bieten als unbelaubt. Unnötige Fahrten durch Waldgebiete sollte man vermeiden."