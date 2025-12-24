Weiße Weihnachten? Hier schneit es in Bayern

Vereinzelt fällt in Bayern zu Weihnachten Schnee. Nach einer sternenklaren Nacht setzt sich die Sonne am 26. Dezember durch.

Von Friederike Hauer

München - Schneeflocken fallen in Bayern zu Weihnachten nur vereinzelt. Dafür kann man an den Feiertagen vielerorts bei strahlendem Sonnenschein spazieren gehen.

Im Süden Bayerns fällt zum Heiligabend teilweise Schnee.
Schnee fällt am Heiligabend im Alpenvorland südlich von München. Auch die Landeshauptstadt wird bis zum Abend etwas gezuckert, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus.

In der Fränkischen Alb schneit es oberhalb 600 Metern, entlang der oberen Donau sowie in Südbayern südlich der Donau und dem Bayerwald kann es bis zu maximal drei Zentimeter Neuschnee geben.

In den Alpen, auf den Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald wird es nachts sternenklar und knackig kalt. Die Tiefstwerte liegen bei minus zwei Grad in Südbayern und bis zu minus sieben im Fichtelgebirge.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird man in Unter- und Oberfranken, Niederbayern und in den Alpen von der Sonne verwöhnt.

Auch der zweite Weihnachtsfeiertag wird nach einem nebeligen Start tagsüber überwiegend sonnig bei bis zu vier Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus neun Grad.

