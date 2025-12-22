Weiße Weihnachten? So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt über die Feiertage

Magdeburg - Die Feiertage rücken immer näher und viele Menschen in Sachsen-Anhalt hoffen weiterhin auf weiße Weihnachten. Kalt wird es auf jeden Fall.

Am Montag zeigt sich der Himmel stark bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) niederschlagsfrei. Auf dem Brocken kann es bis zum Mittag stürmische Böen geben.

Auch am Dienstag macht sich eine dichte Wolkendecke über dem Land breit. Örtlich muss bei Höchsttemperaturen zwischen 2 und 4 Grad mit Sprühregen gerechnet werden.

In den Hochlagen des Harzes kann es mitunter auch gefrierenden Sprühregen oder Schneegriesel geben. Lokal besteht zudem Glättegefahr.

In der Nacht auf Heiligabend (Mittwoch) ziehen die Wolken weiterhin nicht ab. Örtlich werden bei Tiefstwerten zwischen -1 und -4 Grad Sprühregen, Schneegriesel und Glätte erwartet. Im Harz werden sogar Werte bis -7 Grad erreicht.

An Weihnachten soll es keinen Schnee geben. Bei Höchstwerten zwischen -1 und 1 Grad gibt es neben vielen Wolken jedoch einige Aufheiterungen. Örtlich fällt erneut etwas Schneegriesel. Vor allem am Morgen und Abend müssen sich Autofahrer streckenweise auf Glätte einstellen.