Erster Schnee im Süden! Winter stattet Bayern kurzen Besuch ab

München - In Teilen Bayerns hat sich in der Nacht eine dünne Schneedecke ausgebreitet. Doch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war dies nur ein flüchtiger erster Gruß des Winters.

Im niederbayerischen Vitach ist die Feuerwehr bei schneebedeckten Straßen am Mittwochabend im Einsatz. © Zema-Medien/dpa

Vor allem das Alpenvorland wurde von einer ersten Schneeschicht "angezuckert", wie ein Meteorologe des DWD sagte. Viel sei letztlich nicht zusammengekommen, größtenteils bewegten sich die Schneehöhen im einstelligen Bereich.

Im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau etwa waren demnach bis zum Morgen zwischen zwei Zentimeter in Hohenpeißenberg und acht Zentimeter in Steingaden gefallen. In Garmisch-Partenkirchen wurden laut dem Meteorologen drei Zentimeter gemessen.

Der auf 1556 Meter gelegene Brauneck-Gipfel habe 14 Zentimeter abbekommen, genauso viel wie die Zugspitze.

Laut dem Meteorologen waren die Schneefälle erst einmal nur ein kurzes winterliches Zwischenspiel, im weiteren Verlauf des Tages werde alles unterhalb von 1000 Metern wieder schmelzen. "Das ist alles schnell wieder Schnee von gestern", sagte der Wetterexperte.