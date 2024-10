Es wird nasskalt in Berlin und Brandenburg: Gewitter und Starkregen möglich

Berlin - Ganz schön düstere Aussichten: In Berlin und Brandenburg werden am Dienstag einzelne Gewitter erwartet, auch Windböen und Starkregen sind nicht ausgeschlossen.

Über Berlin und Brandenburg braut sich was zusammen. © Patrick Pleul/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Tag zunächst bedeckt und regnerisch. Am Nachmittag lockert sich der Himmel etwas auf, wobei es immer noch zu Schauern kommt.

Vereinzelt gibt es Gewitter mit Windböen und Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen elf Grad in der Uckermark und 18 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. In Berlin liegen die Temperaturen um die 13 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch zeigt sich der Himmel stark bewölkt und es regnet gebietsweise. Bei schwachem Wind sinken die Temperaturen auf neun bis sieben Grad.

Am Mittwoch bleibt die dichte Wolkendecke, dazu gibt es gebietsweise Regen. Es wird nicht wärmer als elf bis 13 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Nordost bis Nord.