Kaltfront zieht durch Berlin und Brandenburg: Vormittags Gewitter

Berlin - Nach dem Hitze-Hammer am Mittwoch mit 38 Grad und mehr bringt eine Kaltfront in Berlin und Brandenburg erst einmal Abkühlung.

Alles in Kürze

Nach dem heißesten Tag des Jahres: In Berlin und Brandenburg sinken die Temperaturen am Donnerstag wieder. © Katharina Kausche/dpa

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden am Donnerstag Höchstwerte zwischen 24 Grad in Nordbrandenburg und bis zu 27 Grad an der Grenze zu Sachsen erwartet. Berlin pendelt sich dazwischen bei 26 Grad ein.

BIs zum Mittag soll es bei wechselnder Bewölkung schauerartigen Regen geben. Vereinzelt kommt es auch zu Gewittern.

Danach lockert es aber auf und es bleibt niederschlagsfrei. Der Wind weht mäßig aus Nordwest bis Nord.

In der Nacht zum Freitag zeigen sich viele Wolken am Himmel, meist bleibt es trocken. Bei schwachem Wind sinken die Temperaturen auf 14 bis 10 Grad.

Der Freitag präsentiert sich heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen bleiben bei 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden Brandenburgs in etwa so wie am Donnerstag.