Es wird wieder winterlich in NRW: Kälte, Glätte und Schnee kommen zurück
Von Tamara Wegbahn
Köln - Jetzt kommt die Kälte zurück: Die Temperaturen fallen in Nordrhein-Westfalen nach zwei wärmeren Tagen wieder stark ab.
Dies geht aus Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Der Freitag bleibt demnach zunächst verregnet bei Temperaturen zwischen maximal 8 Grad im Osten und maximal 1 Grad im Bergland.
In der Nacht auf Samstag können die Temperaturen dann auf bis zu minus 4 Grad abfallen, vereinzelt sind Sprühregen und Glatteis möglich.
Ähnlich unfreundlich startet leider auch das Wochenende. Neben Regen kann es laut DWD im Bergland auch Schneegriesel geben. Die Temperaturen im Bergland erreichen dazu maximal -1 Grad, in den tieferen Lagen können sie auf bis zu 3 Grad steigen.
In der Nacht besteht erneut Glättegefahr auf den Straßen, während die Temperaturen zwischen -3 und -7 Grad liegen.
Der Sonntag beginnt den Angaben zufolge zunächst freundlich mit Sonne, wobei die Temperaturen auf bis zu 4 Grad ansteigen. Im weiteren Tagesverlauf sind dann aber wieder Regen und Schneeregen möglich.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa