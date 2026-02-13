Es wird wieder winterlich in NRW: Kälte, Glätte und Schnee kommen zurück

Köln - Jetzt kommt die Kälte zurück: Die Temperaturen fallen in Nordrhein-Westfalen nach zwei wärmeren Tagen wieder stark ab.

In Nordrhein-Westfalen wird es erneut kalt. Neben glatten Straßen und Regen kann gebietsweise auch Schnee fallen. © Patrick Pleul/dpa

Dies geht aus Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Der Freitag bleibt demnach zunächst verregnet bei Temperaturen zwischen maximal 8 Grad im Osten und maximal 1 Grad im Bergland.

In der Nacht auf Samstag können die Temperaturen dann auf bis zu minus 4 Grad abfallen, vereinzelt sind Sprühregen und Glatteis möglich.

Ähnlich unfreundlich startet leider auch das Wochenende. Neben Regen kann es laut DWD im Bergland auch Schneegriesel geben. Die Temperaturen im Bergland erreichen dazu maximal -1 Grad, in den tieferen Lagen können sie auf bis zu 3 Grad steigen.

In der Nacht besteht erneut Glättegefahr auf den Straßen, während die Temperaturen zwischen -3 und -7 Grad liegen.