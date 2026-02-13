Schluss mit mildem Wetter: Nächstes Tief zieht mit Schnee und Frost über Sachsen

Leipzig - Während die Sachsen in den letzten Tagen mit milderen Temperaturen und teilweise auch Sonnenschein verwöhnt wurden, folgt am Wochenende der Bruch. Im Laufe des Freitags zieht von Norden aus wieder kältere Luft in den Freistaat.

Am Freitag bleiben die Temperaturen milder. Den Regenschirm sollte man dabei haben, denn es könnte zu einigen Schauern kommen. © Jennifer Brückner/dpa

Von der Sonne wird laut den Experten des Deutschen Wetterdienst (DWD) auch zum Start des Wochenendes nur wenig zu sehen sein. Tiefe Wolken hängen am Himmel, die am Freitag zeitweise auch immer wieder für Schauer sorgen.

Im oberen Bergland kann der Regen im Tagesverlauf dann zu Schnee übergehen. Auf dem Fichtelberg wird es dazu noch ungemütlich mit stürmischen Windböen aus Südwesten und Westen, die im Tagesverlauf drehen und dann aus dem Norden kommen.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 5 bis 8 Grad, im Bergland maximal 4 Grad.

In der Nacht fallen die Temperaturen dann ab. Regional kommt es zu Schneeregen oder Schneefall. Die Meteorologen warnen auch vor gefrierendem Sprühregen. Es könnte glatt werden bei Tiefstwerten zwischen 0 und -3 Grad.