Schluss mit mildem Wetter: Nächstes Tief zieht mit Schnee und Frost über Sachsen

Nach der milden Woche, folgt am Wochenende der Bruch. Über Sachsen zieht ein Tief mit kalter Luft, Schnee und Frost bis in die tieferen Lagen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Während die Sachsen in den letzten Tagen mit milderen Temperaturen und teilweise auch Sonnenschein verwöhnt wurden, folgt am Wochenende der Bruch. Im Laufe des Freitags zieht von Norden aus wieder kältere Luft in den Freistaat.

Am Freitag bleiben die Temperaturen milder. Den Regenschirm sollte man dabei haben, denn es könnte zu einigen Schauern kommen.  © Jennifer Brückner/dpa

Von der Sonne wird laut den Experten des Deutschen Wetterdienst (DWD) auch zum Start des Wochenendes nur wenig zu sehen sein. Tiefe Wolken hängen am Himmel, die am Freitag zeitweise auch immer wieder für Schauer sorgen.

Im oberen Bergland kann der Regen im Tagesverlauf dann zu Schnee übergehen. Auf dem Fichtelberg wird es dazu noch ungemütlich mit stürmischen Windböen aus Südwesten und Westen, die im Tagesverlauf drehen und dann aus dem Norden kommen.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 5 bis 8 Grad, im Bergland maximal 4 Grad.

In der Nacht fallen die Temperaturen dann ab. Regional kommt es zu Schneeregen oder Schneefall. Die Meteorologen warnen auch vor gefrierendem Sprühregen. Es könnte glatt werden bei Tiefstwerten zwischen 0 und -3 Grad.

Am Sonntag könnte die Sonne herauskommen, aber es bleibt kalt

Wie viel und ob Schnee auch in den flacheren Regionen herunterkommt, lässt sich noch nicht so genau sagen, aber es wird wieder winterlicher.  © Bildmontage: Jan Woitas/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Der Samstag bringt viele Wolken und zeitweise leichten Schneefall bei schwachem bis mäßigem Nordwind. Tagsüber wird es spürbar kälter im Vergleich zu den Vortagen: Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 2 Grad, im Bergland bei maximal -3 Grad.

In der Nacht zu Sonntag wird vor allem in den Gebirgsregionen anhaltender Schneefall erwartet, der erst zum Morgen hin nachlässt. Bei Temperaturen von -4 bis -9 Grad, kann es auch wieder glatt werden auf den Straßen und Wegen.

Am Sonntag lockern die Wolken dann langsam auf und ab und zu kann die Sonne herauskommen. Es bleibt trocken und kalt. Die Temperaturen liegen bei -2 bis maximal 0 Grad. In den Bergen werden -7 bis -3 Grad erreicht.

In der Nacht zu Montag könnten die Temperaturen dann noch weiter absinken und auch in den flacheren Regionen auf bis zu -8 Grad abfallen.

Die Experten vom Deutschen Wetterdienst rechnen damit, dass es zum Wochenbeginn kalt und grau bleibt und auch wieder Schnee fallen könnte.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa; Screenshot/wetteronline.de

