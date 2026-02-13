Winter kehrt zurück: Schnee, Glätte und Dauerfrost in Berlin und Brandenburg

Berlin - Nach den milden und regnerischen Tagen macht sich in Berlin und Brandenburg wieder Winterstimmung breit.

In Berlin und Brandenburg wird es am Wochenende wieder kalt.

Ab Freitagabend wird es deutlich kälter, mit Schnee und Glätte muss in der gesamten Region gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Freitag zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. In den nördlichen und mittleren Landesteilen fällt zeitweise Schnee oder Schneeregen, im Süden regnet es meist.

Die Temperaturen liegen zwischen etwa 2 Grad in der Prignitz und der Uckermark und 4 bis 7 Grad weiter südlich. Im Laufe des Nachmittags kühlt es zunehmend ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend stark bewölkt, örtlich schneit es leicht. Dabei besteht verbreitet Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 2 Grad, begleitet von schwachem bis mäßigem Nordwind.

Am Samstag dominieren dichte Wolken, hin und wieder fällt etwas Schnee. Auch tagsüber ist Glätte möglich. Die Höchstwerte erreichen nur noch 0 bis plus 2 Grad.