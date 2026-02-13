Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen: Regen, Schnee, Glätte-Gefahr

Frankfurt am Main - Polarluft fließt bald nach Hessen , das Wochenende wird deshalb winterlich-kalt: Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen!

Am Freitag sind die Temperaturen in Frankfurt und Hessen noch mild, dazu werden Wolken und etwas Regen erwartet. (Symbolbild) © Helmut Fricke/dpa

Am Freitag ist von diesem Kälte-Einbruch aber zunächst noch nichts zu spüren: "Stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise etwas Regen" sowie Höchsttemperaturen zwischen 6 Grad im Norden und um 11 Grad im Süden des Bundeslands lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dazu wird ein "mäßiger Wind aus Südwest bis West" erwartet.

In der Nacht zu Samstag kommt es dann aber zu einem Wetterwechsel, der zunächst vor allem Nordhessen betrifft.

Während im Süden meist noch Regen fällt und die Tiefsttemperaturen bei 2 bis 4 Grad liegen, muss im Norden mit leichtem Frost bis -2 Grad gerechnet werden. Daher sind in der Nacht in Nordhessen auch "örtlich leichte Schneefälle oder Schneegriesel" möglich, ebenso "vereinzelt gefrierender Sprühregen mit Glatteisbildung", wie ein DWD-Sprecher betonte.

Mit dem Ausgang der Nacht könne es dann auch auf dem Vogelsberg und im Taunus bei Frankfurt schneien, dabei seien "ein bis drei Zentimeter Neuschnee nicht ausgeschlossen".