Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen: Regen, Schnee, Glätte-Gefahr

Die Wettervorhersage für den Freitag, den Samstag und den Sonntag in Frankfurt und Hessen: Polarluft strömt in das Bundesland und sorgt für winterliche Kälte!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Polarluft fließt bald nach Hessen, das Wochenende wird deshalb winterlich-kalt: Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen!

Am Freitag sind die Temperaturen in Frankfurt und Hessen noch mild, dazu werden Wolken und etwas Regen erwartet. (Symbolbild)
Am Freitag sind die Temperaturen in Frankfurt und Hessen noch mild, dazu werden Wolken und etwas Regen erwartet. (Symbolbild)  © Helmut Fricke/dpa

Am Freitag ist von diesem Kälte-Einbruch aber zunächst noch nichts zu spüren: "Stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise etwas Regen" sowie Höchsttemperaturen zwischen 6 Grad im Norden und um 11 Grad im Süden des Bundeslands lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dazu wird ein "mäßiger Wind aus Südwest bis West" erwartet.

In der Nacht zu Samstag kommt es dann aber zu einem Wetterwechsel, der zunächst vor allem Nordhessen betrifft.

Während im Süden meist noch Regen fällt und die Tiefsttemperaturen bei 2 bis 4 Grad liegen, muss im Norden mit leichtem Frost bis -2 Grad gerechnet werden. Daher sind in der Nacht in Nordhessen auch "örtlich leichte Schneefälle oder Schneegriesel" möglich, ebenso "vereinzelt gefrierender Sprühregen mit Glatteisbildung", wie ein DWD-Sprecher betonte.

Mit dem Ausgang der Nacht könne es dann auch auf dem Vogelsberg und im Taunus bei Frankfurt schneien, dabei seien "ein bis drei Zentimeter Neuschnee nicht ausgeschlossen".

Der Fastnachtssonntag in Hessen wird kalt

Die Nacht zu Sonntag wird durchgehend frostig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. Autofahrer müssen sich auf Schnee und gefrierenden Regen einstellen.
Die Nacht zu Sonntag wird durchgehend frostig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. Autofahrer müssen sich auf Schnee und gefrierenden Regen einstellen.  © Montage: Federico Gambarini/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Samstag hat die Winterkälte dann ganz Hessen im Griff: Bei Höchstwerten von nur noch 1 bis 5 Grad und wechselnder bis starker Bewölkung soll es nur noch im südlichen Tiefland von Hessen anfangs regnen, doch diese Niederschläge sollen rasch in Schnee übergehen. "Im Norden geringer Schneegriesel oder örtlich gefrierender Sprühregen", heißt es weiter.

Die Nacht zu Sonntag soll es mit Tiefstwerten zwischen -3 und -7 Grad durchgehend frostig werden. Dazu könne es gebietsweise Schneegriesel oder örtlich gefrierenden Regen geben, es bestehe Glätte-Gefahr.

Der Sonntag soll meist niederschlagsfrei verlaufen, eine gute Nachricht für alle Närrinnen und Narren, die an diesem Tag den "Großen Frankfurter Fastnachtsumzug" besuchen möchten. Doch die Kostüme sollten besser gut gepolstert sein, die Höchsttemperaturen erreichen laut der Wettervorhersage lediglich 1 bis 4 Grad.

In der Nacht zu Montag soll dann bei Tiefsttemperaturen zwischen 0 Grad im Süden und -3 Grad im Norden von Western her zunächst neuer Schnee nach Hessen ziehen, es drohe abermals Glätte-Gefahr.

Im Laufe der Nacht soll sich die Luft aber leicht erwärmen, weshalb die Niederschläge in tieferen Lagen in Regen übergehen.

Titelfoto: Montage: Federico Gambarini/dpa, Screenshot/wetteronline.de

