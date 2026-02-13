Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen: Regen, Schnee, Glätte-Gefahr
Frankfurt am Main - Polarluft fließt bald nach Hessen, das Wochenende wird deshalb winterlich-kalt: Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen!
Am Freitag ist von diesem Kälte-Einbruch aber zunächst noch nichts zu spüren: "Stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise etwas Regen" sowie Höchsttemperaturen zwischen 6 Grad im Norden und um 11 Grad im Süden des Bundeslands lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dazu wird ein "mäßiger Wind aus Südwest bis West" erwartet.
In der Nacht zu Samstag kommt es dann aber zu einem Wetterwechsel, der zunächst vor allem Nordhessen betrifft.
Während im Süden meist noch Regen fällt und die Tiefsttemperaturen bei 2 bis 4 Grad liegen, muss im Norden mit leichtem Frost bis -2 Grad gerechnet werden. Daher sind in der Nacht in Nordhessen auch "örtlich leichte Schneefälle oder Schneegriesel" möglich, ebenso "vereinzelt gefrierender Sprühregen mit Glatteisbildung", wie ein DWD-Sprecher betonte.
Mit dem Ausgang der Nacht könne es dann auch auf dem Vogelsberg und im Taunus bei Frankfurt schneien, dabei seien "ein bis drei Zentimeter Neuschnee nicht ausgeschlossen".
Der Fastnachtssonntag in Hessen wird kalt
Am Samstag hat die Winterkälte dann ganz Hessen im Griff: Bei Höchstwerten von nur noch 1 bis 5 Grad und wechselnder bis starker Bewölkung soll es nur noch im südlichen Tiefland von Hessen anfangs regnen, doch diese Niederschläge sollen rasch in Schnee übergehen. "Im Norden geringer Schneegriesel oder örtlich gefrierender Sprühregen", heißt es weiter.
Die Nacht zu Sonntag soll es mit Tiefstwerten zwischen -3 und -7 Grad durchgehend frostig werden. Dazu könne es gebietsweise Schneegriesel oder örtlich gefrierenden Regen geben, es bestehe Glätte-Gefahr.
Der Sonntag soll meist niederschlagsfrei verlaufen, eine gute Nachricht für alle Närrinnen und Narren, die an diesem Tag den "Großen Frankfurter Fastnachtsumzug" besuchen möchten. Doch die Kostüme sollten besser gut gepolstert sein, die Höchsttemperaturen erreichen laut der Wettervorhersage lediglich 1 bis 4 Grad.
In der Nacht zu Montag soll dann bei Tiefsttemperaturen zwischen 0 Grad im Süden und -3 Grad im Norden von Western her zunächst neuer Schnee nach Hessen ziehen, es drohe abermals Glätte-Gefahr.
Im Laufe der Nacht soll sich die Luft aber leicht erwärmen, weshalb die Niederschläge in tieferen Lagen in Regen übergehen.
Titelfoto: Montage: Federico Gambarini/dpa, Screenshot/wetteronline.de