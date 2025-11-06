Eure dicken Jacken könnt Ihr im Schrank lassen: So mild zeigt sich der Herbst in NRW

Von Laura Miemczyk

Köln - Eine dicke Jacke oder gar ein Regenschirm sind dieser Tage in Nordrhein-Westfalen überflüssig: Der Herbst zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner goldenen Seite.

In den kommenden Tagen lässt sich nicht nur die Herbstsonne blicken, zudem wird es mit Werten von bis zu 18 Grad ziemlich mild.
In den kommenden Tagen lässt sich nicht nur die Herbstsonne blicken, zudem wird es mit Werten von bis zu 18 Grad ziemlich mild.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Donnerstag vielerorts heiter, während das Thermometer im weiteren Tagesverlauf auf milde 15 bis 18 Grad ansteigt.

Regnen soll es nicht - perfektes Wetter also, um die Mittagspause für einen kleinen Spaziergang in der Herbstsonne zu nutzen!

Auch am Freitag können sich die Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland auf einen sonnigen Start in den Tag freuen. Die Temperaturen erreichen dazu abermals milde Werte zwischen 12 und 17 Grad, zudem soll es erneut trocken bleiben.

Am Wochenende bleibt es dann zwar nicht mehr ganz so sonnig, wie in den vorangegangenen Tagen, der Herbst zeigt sich aber immer noch von seiner milden Seite.

Raus an die frische Luft: Wer kann, sollte das sonnige Herbstwetter genießen!
Raus an die frische Luft: Wer kann, sollte das sonnige Herbstwetter genießen!

Erst am Sonntag kündigt sich Regen in NRW an

Der Samstag beginnt mancherorts nebelig und mit Wolken, linksrheinisch soll es jedoch heiterer werden. Regen bleibt auch weiterhin aus, die Werte pendeln sich dabei zwischen 9 und 16 Grad ein.

Erst am Sonntag kündigt sich in NRW dann wieder vereinzelt Sprühregen an. Am ehesten darf der Westen des Landes am Nachmittag auf ein paar Sonnenstrahlen hoffen, sonst bleibt das Wetter eher trist.

Die Höchsttemperatur liegt dabei zwischen 9 und 14 Grad.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

