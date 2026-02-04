Extreme Sonnenausbrüche: Bald wieder Polarlichter über Deutschland?

Deutschland - Ein extrem aktiver Sonnenfleck hat innerhalb von nur 24 Stunden eine ganze Serie heftiger Explosionen ausgelöst. Darunter: eine sogenannte X8.3-Eruption, den bislang stärksten Ausbruch des Jahres 2026.

Die Sonne ist extrem aktiv: Unter günstigen Bedingungen könnten Polarlichter bald wieder über Deutschland sichtbar sein. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Solche Sonnenausbrüche schleudern enorme Mengen Strahlung ins All. Trifft diese auf die Erde, kann es zu Funkstörungen, GPS-Problemen oder kurzzeitigen Ausfällen bei Satelliten kommen.

In Teilen der Welt gab es bereits massive Störungen im Radioverkehr, wie "Space.com" berichtet.

Der eigentliche Star dieses Sonnensturms könnte hier in Deutschland aber ein ganz anderer sein: Polarlichter!

Die Chancen stehen gut, dass Polarlichter über Norddeutschland sichtbar werden könnten, wie "Der Westen" berichtet. Bei besonders günstigen Bedingungen wären sogar weiter südlich kurze Sichtungen möglich.

Experten rechnen in den kommenden Tagen mit erhöhter geomagnetischer Aktivität. Wer Polarlichter sehen will, sollte sich fernab von Stadtlichtern aufhalten und Richtung Norden schauen.