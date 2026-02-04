Trotz Plusgraden: Eisregen macht Berlin weiterhin zur Rutschbahn

Berlin - Freigeräumte Wege täuschen: In Berlin und Brandenburg bleibt der Winter bis zum Wochenende gefährlich.

Es ist weiterhin Vorsicht auf Berlins und Brandenburgs Straßen geboten. (Symbolbild) © Markus Lenhardt/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kehrt in den nächsten Tagen die Glatteisgefahr zurück.

Zwar wird es etwas milder mit Höchstwerten über null Grad, doch es ist Vorsicht geboten: Trifft die kalte Luft auf Regen, drohen Eisregen und Schnee.

Insbesondere in der Nacht zu Donnerstag werden minus zwei bis minus sechs Grad und gefrierender Regen erwartet. Heißt: Tagsüber wird es besonders glatt.

Es laufen weiterhin Streu- und Enteisungsarbeiten, wie Verkehrssenatorin Ute Bonde (58, CDU) gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärte.