Trotz Plusgraden: Eisregen macht Berlin weiterhin zur Rutschbahn
Berlin - Freigeräumte Wege täuschen: In Berlin und Brandenburg bleibt der Winter bis zum Wochenende gefährlich.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kehrt in den nächsten Tagen die Glatteisgefahr zurück.
Zwar wird es etwas milder mit Höchstwerten über null Grad, doch es ist Vorsicht geboten: Trifft die kalte Luft auf Regen, drohen Eisregen und Schnee.
Insbesondere in der Nacht zu Donnerstag werden minus zwei bis minus sechs Grad und gefrierender Regen erwartet. Heißt: Tagsüber wird es besonders glatt.
Es laufen weiterhin Streu- und Enteisungsarbeiten, wie Verkehrssenatorin Ute Bonde (58, CDU) gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärte.
"Nach derzeitigem Stand und den derzeitigen Wetterprognosen ist davon auszugehen, dass die BSR auch weiterhin den Bedarf an Streugut decken kann, sofern keine veritablen Mengen an Neuschnee oder Glatteis eintreten", so die Senatorin.
Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa