Achtung Glätte: Neuschnee und Eis machen Sachsen ab Dienstag zu schaffen

Der Montag startete in Sachsen vielerorts trocken und teils freundlich. Trotzdem müsst Ihr Euch im Laufe der Woche wieder auf Neuschnee einstellen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Das Positive voraus: Der Montag startete in Sachsen vielerorts trocken und teils freundlich. Trotzdem müsst Ihr Euch im Laufe der Woche wieder auf Neuschnee einstellen.

Sachsen bleibt auch weiterhin vorerst von Schnee bedeckt.  © Montage: Jan Woitas/dpa; Sreenshot/wetteronline.de

Bei Höchstwerten zwischen -6 bis 0 Grad dominieren am Montag trotzdem die Wolken im Freistaat, informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Nacht wird bei -3 bis -8 Grad und einem schwachen bis mäßigen Wind ordentlich kalt, bevor die Temperaturen am Dienstag wieder auf höchstens 1 Grad steigen.

Abends kommt es dann gebietsweise zu Schneefall, teilweise aber auch zu gefrierendem Regen - es kann also glatt werden.

Besonders aufpassen müsst Ihr am Mittwochmorgen, denn in der Nacht zuvor kann es bei Tiefstwerten von bis zu -7 Grad gebietsweise zu etwas Schneefall, teilweise aber auch zu gefrierendem Sprühregen kommen.

Die Wetterbedingungen halten sich bei überwiegend starken Wolken und Höchstwerten von -3 bis 3 Grad bis in den Abend hinein.

Der Donnerstag ist tagsüber ebenfalls meist bedeckt bei Höchsttemperaturen von -3 bis 0 Grad. Auch hier ist wieder Schneefall möglich.

Dazu müsst Ihr mit einem schwachen, im Bergland teils mäßigen Nordostwind rechnen.

TAG24 wünscht einen schönen Start in die Woche!

