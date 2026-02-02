Achtung Glätte: Neuschnee und Eis machen Sachsen ab Dienstag zu schaffen

Leipzig - Das Positive voraus: Der Montag startete in Sachsen vielerorts trocken und teils freundlich. Trotzdem müsst Ihr Euch im Laufe der Woche wieder auf Neuschnee einstellen.

Sachsen bleibt auch weiterhin vorerst von Schnee bedeckt. © Montage: Jan Woitas/dpa; Sreenshot/wetteronline.de

Bei Höchstwerten zwischen -6 bis 0 Grad dominieren am Montag trotzdem die Wolken im Freistaat, informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Nacht wird bei -3 bis -8 Grad und einem schwachen bis mäßigen Wind ordentlich kalt, bevor die Temperaturen am Dienstag wieder auf höchstens 1 Grad steigen.

Abends kommt es dann gebietsweise zu Schneefall, teilweise aber auch zu gefrierendem Regen - es kann also glatt werden.

Besonders aufpassen müsst Ihr am Mittwochmorgen, denn in der Nacht zuvor kann es bei Tiefstwerten von bis zu -7 Grad gebietsweise zu etwas Schneefall, teilweise aber auch zu gefrierendem Sprühregen kommen.

Die Wetterbedingungen halten sich bei überwiegend starken Wolken und Höchstwerten von -3 bis 3 Grad bis in den Abend hinein.

Der Donnerstag ist tagsüber ebenfalls meist bedeckt bei Höchsttemperaturen von -3 bis 0 Grad. Auch hier ist wieder Schneefall möglich.

