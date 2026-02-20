Fieses Wetter am Wochenende: Es wird wieder milder in NRW - dafür aber ziemlich nass
Köln - Nach einer winterlichen Woche mit niedrigen Werten und vereinzeltem Schneefall können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf ein mildes Wochenende einstellen. Dazu wird es allerdings ziemlich nass.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Freitag zunächst noch ziemlich kühl. Verbreitet sei mit Frost und glatten Straßen zu rechnen, ehe die Werte im weiteren Tagesverlauf allmählich ansteigen und schließlich 3 bis 7 Grad erreichen.
Ab dem Mittag fällt zeitweise leichter Regen, im Bergland sind mit 0 Grad deutlich kühlere Werte und Schnee oder Schneeregen angekündigt.
Am Samstag wird es im bevölkerungsreichsten Bundesland dann deutlich milder - die Wetterexperten rechnen mit Tageshöchstwerten zwischen 8 und 12 Grad.
Dazu bleibt es den gesamten Tag über grau und regnerisch - wer draußen unterwegs ist, sollte sich also lieber wetterfest kleiden.
Auch am Sonntag sind die Aussichten nicht gerade rosig. Erneut startet der Tag bereits trüb und regnerisch, während es im weiteren Tagesverlauf immer wieder regnen soll. Immerhin: Kalt wird es nicht. Dem DWD zufolge pendeln sich die Temperaturen bei 11 bis 14 Grad ein.
Besonders im Bergland soll es dazu stürmisch werden.
