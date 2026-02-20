Fieses Wetter am Wochenende: Es wird wieder milder in NRW - dafür aber ziemlich nass

Köln - Nach einer winterlichen Woche mit niedrigen Werten und vereinzeltem Schneefall können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf ein mildes Wochenende einstellen. Dazu wird es allerdings ziemlich nass.

Am Wochenende soll das Wetter in NRW mild, aber ziemlich nass werden. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Freitag zunächst noch ziemlich kühl. Verbreitet sei mit Frost und glatten Straßen zu rechnen, ehe die Werte im weiteren Tagesverlauf allmählich ansteigen und schließlich 3 bis 7 Grad erreichen.

Ab dem Mittag fällt zeitweise leichter Regen, im Bergland sind mit 0 Grad deutlich kühlere Werte und Schnee oder Schneeregen angekündigt.

Am Samstag wird es im bevölkerungsreichsten Bundesland dann deutlich milder - die Wetterexperten rechnen mit Tageshöchstwerten zwischen 8 und 12 Grad.

Dazu bleibt es den gesamten Tag über grau und regnerisch - wer draußen unterwegs ist, sollte sich also lieber wetterfest kleiden.