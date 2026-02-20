Wetter-Wechsel in Frankfurt und Hessen: So warm wird das Wochenende

Auf die Menschen in Frankfurt am Main und Hessen kommt ein drastischer Wetter-Wechsel zu: Das Wochenende wird regnerisch mit zweistelligen Temperaturen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Frost und Schnee gehören bald der Vergangenheit an: Die Ausläufer eines Tiefdruckgebiets werden "eine sehr wechselhafte und deutlich mildere Witterungsphase" einleiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt: Auf die Menschen in Frankfurt und Hessen kommt ein Wochenende mit bis zu 15 Grad zu!

Das Wochenende in Hessen wird regnerisch, wie Wetteronline.de (Grafik) und Deutscher Wetterdienst prognostizieren.
Das Wochenende in Hessen wird regnerisch, wie Wetteronline.de (Grafik) und Deutscher Wetterdienst prognostizieren.  © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de

Der Freitag mutet aber zunächst weiter winterlich an: Bis zum Vormittag herrscht bei viel Sonnenschein "verbreitet Frost". Für die Südwesthälfte von Hessen werden 0 bis -4 Grad erwartet, in der Nordosthälfte -4 bis -7 Grad.

Im Tagesverlauf sollen dann von Westen her zunehmend Wolken in das Bundesland ziehen. Zugleich wird es wärmer, für das Tiefland werden Höchsttemperaturen von +2 bis +6 vorhergesagt.

Die Wolken bringen am Nachmittag und Abend auch etwas Regen nach Hessen. Zusammen mit dem schmelzenden Schnee der letzten Tage sei dann ein "Niederschlagsdargebot um 50 Liter pro Quadratmeter" nicht auszuschließen.

Fieses Wetter am Wochenende: Es wird wieder milder in NRW - dafür aber ziemlich nass
Wetter Deutschland Fieses Wetter am Wochenende: Es wird wieder milder in NRW - dafür aber ziemlich nass

In der Nacht zu Samstag sollen bei starker Bewölkung weitere Regenfälle von Nordwesten her aufziehen. Nur noch im höheren Bergland könnten diese bei -1 Grad als Schnee niedergehen, dann bestehe Glättegefahr. Ansonsten werden in der ersten Nachthälfte Tiefstwerte zwischen +4 und +1 Grad erwartet.

Im weiteren Verlauf der Nacht soll eine "fortschreitende Milderung" der Temperaturen eintreten.

Der Sonntag in Frankfurt und Hessen wird frühlingshaft mild

Der Sonntag in Frankfurt und Hessen wird frühlingshaft: Wetteronline.de (Grafik) sagt bis zu 14 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst sogar bis zu 15 Grad.
Der Sonntag in Frankfurt und Hessen wird frühlingshaft: Wetteronline.de (Grafik) sagt bis zu 14 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst sogar bis zu 15 Grad.  © Montage: Helmut Fricke/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Am Samstag ist der Wetter-Wechsel in Hessen dann perfekt: Die Meteorologen sagen starke Bewölkung und Regen voraus. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von +7 bis +12 Grad.

Auch der Sonntag soll "bedeckt und regnerisch" werden. Mit Maximaltemperaturen von +10 bis +15 Grad wird es voraussichtlich regelrecht frühlingshaft mild.

Die neue Wetter-Lage bestimmt auch den kommenden Montag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel. Die DWD-Prognose lautet: "wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise schauerartiger Regen". In der Spitze erwarten die Meteorologen erneut +10 bis +15 Grad.

Zwischen Iglu und Eisbergen: Ostseestrand wird zur Mini-Arktis
Wetter Deutschland Zwischen Iglu und Eisbergen: Ostseestrand wird zur Mini-Arktis

Die Nächte werden ebenfalls regnerisch und deutlich milder: Für die Nacht zu Sonntag und die Nacht zu Montag rechnet der Wetterdienst jeweils mit Tiefsttemperaturen von +9 bis +6 Grad im Flachland.

Titelfoto: Montage: Helmut Fricke/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Mehr zum Thema Wetter Deutschland: