Wetter-Wechsel in Frankfurt und Hessen: So warm wird das Wochenende

Frankfurt am Main - Frost und Schnee gehören bald der Vergangenheit an: Die Ausläufer eines Tiefdruckgebiets werden "eine sehr wechselhafte und deutlich mildere Witterungsphase" einleiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt: Auf die Menschen in Frankfurt und Hessen kommt ein Wochenende mit bis zu 15 Grad zu!

Das Wochenende in Hessen wird regnerisch, wie Wetteronline.de (Grafik) und Deutscher Wetterdienst prognostizieren. © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de

Der Freitag mutet aber zunächst weiter winterlich an: Bis zum Vormittag herrscht bei viel Sonnenschein "verbreitet Frost". Für die Südwesthälfte von Hessen werden 0 bis -4 Grad erwartet, in der Nordosthälfte -4 bis -7 Grad.

Im Tagesverlauf sollen dann von Westen her zunehmend Wolken in das Bundesland ziehen. Zugleich wird es wärmer, für das Tiefland werden Höchsttemperaturen von +2 bis +6 vorhergesagt.

Die Wolken bringen am Nachmittag und Abend auch etwas Regen nach Hessen. Zusammen mit dem schmelzenden Schnee der letzten Tage sei dann ein "Niederschlagsdargebot um 50 Liter pro Quadratmeter" nicht auszuschließen.

In der Nacht zu Samstag sollen bei starker Bewölkung weitere Regenfälle von Nordwesten her aufziehen. Nur noch im höheren Bergland könnten diese bei -1 Grad als Schnee niedergehen, dann bestehe Glättegefahr. Ansonsten werden in der ersten Nachthälfte Tiefstwerte zwischen +4 und +1 Grad erwartet.

Im weiteren Verlauf der Nacht soll eine "fortschreitende Milderung" der Temperaturen eintreten.