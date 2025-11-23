Frost-Schock in Sachsen: Minus 25 Grad!
Marienberg - Mega-Frostschock in Sachsen! Im Freistaat sanken in der Nacht zu Sonntag die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Erneut war es aber nirgends kälter als im Marienberger Ortsteil Kühnhaide (Erzgebirge).
Der meteorologische Winteranfang ist erst am 1. Dezember, doch gefühlt sind die Temperaturen jetzt schon hochgradig winterlich.
Deutschland hat eine frostige Nacht hinter sich, Spitzenreiter war erneut ein Ort im Erzgebirge.
In Marienberg-Kühnhaide wurden am Sonntagmorgen minus 25,2 Grad Bodentemperatur gemessen. Der Messwert der Außentemperatur betrug minus 20,2 Grad.
Der Blick auf die Deutschlandkarte zeigt, dass bei den Temperaturen nicht einmal die Zugspitze mithalten konnte. Hier wurden nachts um die minus 17 Grad erreicht, am Samstagabend minus 19 Grad.
Neue Woche startet in Sachsen ebenfalls winterlich
Bleibt es in den kommenden Tagen weiterhin frostig? Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist der Sonntag tagsüber frostig und in der Nacht zu Montag fällt das Thermometer auf bis zu minus sieben Grad, im Bergland auf bis zu minus 9 Grad.
Die Woche beginnt dann mit Schneefall, es besteht Glättegefahr!
Es kann laut DWD bis zu drei Zentimeter, im Bergland um die 5 Zentimeter, Neuschnee geben.
Auch am Dienstag und Mittwoch sind Regen- und Schneefälle bei Tagestemperaturen um drei Grad vorausgesagt.
Titelfoto: Bildmontage: André März, 123RF/mihtiander