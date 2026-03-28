Frost statt Frühling: So winterlich wird das Wochenende im Ländle
Von Nico Pointner
Stuttgart - An die Suche von Ostereiern ist da noch gar nicht zu denken! Im Baden-Württemberg bleibt es vorerst klirrend kalt, nass, glatt und teils weiß: Laut Deutschem Wetterdienst steht ein wechselhaftes Wochenende mit Frost, Regen und Schnee an.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, verdichten sich zum Start die Wolken und von Nordwesten setzt Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf auf etwa 800 bis 600 Meter.
Die Temperaturen erreichen nur 4 bis 8 Grad, im Bergland um 2 Grad - dort wird es auch rutschig auf den Straßen.
Vom Nachmittag bis Sonntagvormittag wird es sogar noch winterlicher: Oberhalb von rund 600 Metern sind ein bis fünf Zentimeter Neuschnee möglich, in Lagen über 800 Metern sogar bis zu zehn Zentimeter.
Besonders im Bergland droht Glätte durch Schnee und Matsch, in tieferen Lagen durch überfrierende Nässe.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa