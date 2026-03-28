Frost statt Frühling: So winterlich wird das Wochenende im Ländle

Stuttgart - An die Suche von Ostereiern ist da noch gar nicht zu denken! Im Baden-Württemberg bleibt es vorerst klirrend kalt, nass, glatt und teils weiß: Laut Deutschem Wetterdienst steht ein wechselhaftes Wochenende mit Frost, Regen und Schnee an.

Autofahrer müssen auf den Straßen achtgeben. © Sebastian Gollnow/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, verdichten sich zum Start die Wolken und von Nordwesten setzt Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf auf etwa 800 bis 600 Meter.

Die Temperaturen erreichen nur 4 bis 8 Grad, im Bergland um 2 Grad - dort wird es auch rutschig auf den Straßen.