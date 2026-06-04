Unwetter-Gefahr in Frankfurt und Hessen: Gewitter, Sturm und Starkregen drohen!

Frankfurt am Main - Eine dramatische Wetterlage bestimmt am Donnerstag den Alltag der Menschen in Frankfurt und Hessen : Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Gewitter mit Starkregen, Hagel und zum Teil schweren Sturmböen voraus. Es bestehe zudem eine geringe Wahrscheinlichkeit für Unwetter , warnen die Meteorologen.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Donnerstag in Frankfurt und Hessen erhöhte Niederschläge sowie Gewitter voraus. © Montage: 123RF/plaifahwannapa11, Screenshot/Wetteronline.de

Ein Tiefdruckgebiet bei Schottland lenkt demnach "mäßig warme und zu Gewittern neigende Luft" nach Hessen und prägt damit das Wetter am Donnerstag sowie am Freitag, heißt es in der DWD-Prognose.

Am Donnerstag muss daher den Tag über bei teils starker Bewölkung und Spitzentemperaturen von 17 bis 21 Grad mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Im Gewitterfall drohen Starkregen mit Niederschlagsmengen um circa 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sowie Hagel und stürmische Böen oder Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 85 Kilometern die Stunde.

Lokal seien auch Niederschläge um 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und schwere Sturmböen mit bis zu 95 Kilometern die Stunde möglich. Derartige Böen können Bäume brechen und größere Schäden an Häusern anrichten, warnt der Wetterdienst.

Zudem seien vereinzelte Unwetter durch orkanartige Böen um 105 Kilometern die Stunde "nicht völlig ausgeschlossen". Diese Windgeschwindigkeiten sind in der Lage, Bäume zu entwurzeln.

In der Nacht zu Freitag kann es ebenfalls zu schauerartigem Regen sowie zu einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte von 12 bis 7 Grad.