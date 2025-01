Frost und Glätte: Bis zu minus 12 Grad in Bayern erwartet!

München - Zum Wochenstart wird das Wetter in Bayern äußerst frostig! Nachts sinken die Temperaturen weit unter null.

Sobald die Sonne weg ist, sinken die Temperaturen in Bayern auf weit unter null Grad. © Bildmontage: Pia Bayer/dpa, wetteronline.de

Wer diese Woche in Bayern unterwegs ist, sollte sich warm anziehen. Bis auf wenige Ausnahmen bleibt es auch tagsüber bitterkalt. In den Alpentälern steigen die Temperaturen teils nicht über minus 4 Grad.

Tagsüber zeigt sich vermehrt die Sonne und auch nachts bleibt es wolkenlos. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden Tiefstwerte verbreitet von minus 6 bis minus 10 Grad erwartet. Am Alpenrand und in den Mittelgebirgstälern zeigt das Quecksilber um minus 12 Grad an.

Am Dienstag bleibt es zunächst heiter, nachts ziehen Wolken auf. Bei leichtem Niederschlag und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt muss verbreitet mit Glätte gerechnet werden, warnt der Deutsche Wetterdienst.