Frostige Werte, Schnee und Glättegefahr: Winterwetter in NRW bleibt ungemütlich
Von Paul Schiffgens
Köln - Auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin Vorsicht geboten: Wetterexperten haben Frost und Glätte vorausgesagt.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag ankündigte, klettern die Temperaturen im Tagesverlauf von minus fünf auf bis zu plus drei Grad. Dazu schneit oder regnet es gebietsweise im bevölkerungsreichsten Bundesland.
In der Nacht zum Freitag nehmen die Niederschläge dann ab, während die Temperaturen bei null bis minus fünf Grad liegen.
Am Freitag bleibt es bei minus ein bis sechs Grad trocken. Glättegefahr sei laut DWD trotzdem nicht auszuschließen.
Am Wochenende ist es mit den frostigen Werten dann erst mal vorbei: Dann sollen die Temperaturen deutlich über null Grad ansteigen, wobei es vereinzelt zu Regenfällen kommt.
