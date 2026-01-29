Frostige Werte, Schnee und Glättegefahr: Winterwetter in NRW bleibt ungemütlich

Köln - Auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin Vorsicht geboten: Wetterexperten haben Frost und Glätte vorausgesagt.

Auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen wird es in den kommenden Tagen teils glatt. © Sebastian Gollnow/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag ankündigte, klettern die Temperaturen im Tagesverlauf von minus fünf auf bis zu plus drei Grad. Dazu schneit oder regnet es gebietsweise im bevölkerungsreichsten Bundesland.

In der Nacht zum Freitag nehmen die Niederschläge dann ab, während die Temperaturen bei null bis minus fünf Grad liegen.

Am Freitag bleibt es bei minus ein bis sechs Grad trocken. Glättegefahr sei laut DWD trotzdem nicht auszuschließen.