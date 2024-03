Frühling in Hessen schon wieder zu Ende? Dieses Wetter bringt die neue Woche

Nach dem frühlingshaften Wochenende wird es in Frankfurt und ganz Hessen zunächst wieder trist und regnerisch. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa

Nach einem vor allem in der zweiten Tageshälfte zumeist sonnigen Samstag mit Höchstwerten von 11 bis 15 Grad bleibt es auch in der folgenden Nacht trocken. Es wird allerdings frisch. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad und in Nord- und Osthessen kann es laut dem DWD in Bodennähe leichten Nachtfrost geben.

Der Sonntag zeigt sich zunächst heiter und die Quecksilbersäulen der Thermometer klettern auf frühlingshafte 12 bis 17 Grad. Im Südwesten und im Süden nimmt die Bewölkung am Nachmittag allerdings zu und am Abend ist auch etwas Regen möglich. Bei 7 bis 3 Grad breitet sich in der Nacht zum Montag dann die Bewölkung über ganz Hessen aus, von Süden kommt weiterer Regen auf.

Am Montag ist es dann auch erst einmal vorbei mit dem schönen Frühlingswetter. Es bleibt bei Temperaturen von 10 bis 13 Grad zwar weiterhin recht mild, bei starker Bewölkung ist aber verbreitet immer wieder mit Regen zu rechnen. Lediglich im Süden lockert es im Tagesverlauf etwas auf.

Der Regen lässt in der Nacht zum Dienstag dann überall nach. Bei Tiefstwerten von 5 bis 1 Grad gibt es nur noch zeitweise leichten Regen oder Sprühregen.