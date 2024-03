Frühlingswetter in Frankfurt und Hessen: Ein Traumtag kommt auf uns zu

Frankfurt am Main - Der Frühling ist in Hessen angekommen - und es soll nun Tag für Tag immer wärmer werden: Für die kommende Woche werden sogar bis zu 19 Grad vorhergesagt!

Der kommende Mittwoch in Hessen soll ein traumhafter Frühlingstag werden: Der Deutsche Wetterdienst wie auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagen bis zu 19 Grad voraus. © Montage: 123RF/scanrail, Screenshot/Wetteronline.de

Am heutigen Sonntag können sich die Menschen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel auf einen zwar bewölkten, aber trockenen Tag mit Spitzentemperaturen von elf bis vierzehn Grad einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main vorhersagt.

In den kommenden Tagen soll es dann in kleinen Schritten immer wärmer werden. Für den Dienstag in Hessen sagen die Offenbacher Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen zwölf und fünfzehn Grad voraus. Am Dienstag sollen es dann dreizehn bis sechzehn Grad in der Spitze werden. Der Mittwoch bringt nach der Prognose der DWD-Experten Höchstwerte von sechzehn bis neunzehn Grad mit sich.

Dabei müsse am Montag noch mit einzelnen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Am Dienstag sei dann nur mehr "kaum Regen" zu erwarten.

Der Mittwoch soll "meist heiter und niederschlagfrei" verlaufen - in Kombination mit den vorhergesagten Temperaturen können sich die Hessen also auf traumhaften Frühlingstag freuen.