Glatteis-Gefahr in Frankfurt und Hessen bei Regen oder Schneeregen

Die Wettervorhersage für Frankfurt und ganz Hessen: Am Freitagmorgen Glatteis-Gefahr bei Regen oder Schneeregen, Einschränkungen im Straßenverkehr sind möglich!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Autofahrer müssen besondere Vorsicht walten lassen: In Frankfurt und ganz Hessen besteht am heutigen Freitagmorgen sowie im weiteren Verlauf der ersten Tageshälfte "Glatteis-Gefahr bei verbreitet leichtem Frost".

Ein Mann im Regen auf dem Eisernen Steg in Frankfurt: Der Dienst Wetteronline.de (Grafik) geht am Freitag von einem erhöhten Niederschlagsrisiko in weiten Teilen von Hessen aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis-Gefahr. Die Gefahr von glatten Straßen und Bordsteinen gehe einher mit durchziehendem Regen oder Schneeregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Meteorologen fügten ausdrücklich den Vermerk "Unwettergefahr!" hinzu. "Einschränkungen im Straßenverkehr" seien möglich. Im Verlauf des Nachmittags soll sich dann von westlicher Richtung her mehr und mehr eine niederschlagsfreie Wetterlage in Frankfurt und Hessen durchsetzen. Die Temperaturen erreichen in der Spitze am Freitag zwei bis vier Grad im Flachland, minus eins bis plus zwei Grad in höheren Lagen. In den Bergen soll auch "zeitweise leichter Schneefall" möglich sein. Auch in der Nacht muss laut der DWD-Prognose im osthessischen Bergland noch mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden. Die Temperaturen in dem Bundesland sollen auf plus zwei bis minus zwei Grad fallen.

Wettervorhersage für Samstag, Sonntag und Montag in Hessen