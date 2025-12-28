 28.807

Wetter-Warnung für Sachsen: Es kann gefährlich glatt werden!

Am Samstagnachmittag kann es in ganz Sachsen zu Glatteis und Frost kommen.

Von Janina Rößler

Sachsen - Aufgepasst! Am Samstagnachmittag drohen in ganz Sachsen Glatteis und Frost.

Am Samstagnachmittag kann es in ganz Sachsen zu Glatteis und Frost kommen. (Symbolfoto)  © 123rf/ruslan117

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können im Laufe des Tages die anhaltend niedrigen Temperaturen in Verbindung mit Sprühregen zu gefährlicher Glätte führen.

Zudem wird vor Frost gewarnt, da die Temperaturen nicht in den Plusbereich steigen werden.

Während am Morgen noch die Sonne überwog, sollen im Laufe des Nachmittags dichte Wolken aufziehen.

Im oberen Bergland können die Temperaturen dennoch auf bis zu sechs Grad klettern.

In der Nacht zu Sonntag bleibe es neblig-trüb, die Glätte könnte regional anhalten. Tagsüber soll es mit milden Plusgraden bis maximal drei Grad etwas wärmer werden.

