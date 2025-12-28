Wetter-Warnung für Sachsen: Es kann gefährlich glatt werden!

Sachsen - Aufgepasst! Am Samstagnachmittag drohen in ganz Sachsen Glatteis und Frost.

Am Samstagnachmittag kann es in ganz Sachsen zu Glatteis und Frost kommen. (Symbolfoto) © 123rf/ruslan117

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können im Laufe des Tages die anhaltend niedrigen Temperaturen in Verbindung mit Sprühregen zu gefährlicher Glätte führen.

Zudem wird vor Frost gewarnt, da die Temperaturen nicht in den Plusbereich steigen werden.

Während am Morgen noch die Sonne überwog, sollen im Laufe des Nachmittags dichte Wolken aufziehen.

Im oberen Bergland können die Temperaturen dennoch auf bis zu sechs Grad klettern.