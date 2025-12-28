28.807
Wetter-Warnung für Sachsen: Es kann gefährlich glatt werden!
Sachsen - Aufgepasst! Am Samstagnachmittag drohen in ganz Sachsen Glatteis und Frost.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können im Laufe des Tages die anhaltend niedrigen Temperaturen in Verbindung mit Sprühregen zu gefährlicher Glätte führen.
Zudem wird vor Frost gewarnt, da die Temperaturen nicht in den Plusbereich steigen werden.
Während am Morgen noch die Sonne überwog, sollen im Laufe des Nachmittags dichte Wolken aufziehen.
Im oberen Bergland können die Temperaturen dennoch auf bis zu sechs Grad klettern.
In der Nacht zu Sonntag bleibe es neblig-trüb, die Glätte könnte regional anhalten. Tagsüber soll es mit milden Plusgraden bis maximal drei Grad etwas wärmer werden.
