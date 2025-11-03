Goldener Herbst im Anmarsch! So mild wird die neue Woche in Sachsen

Leipzig - Die neue Woche in Sachsen beginnt wolkig und trüb, heitert dann aber immer mehr auf.

Schönes Herbstwetter steht vor der Tür. © Frank Hammerschmidt/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist am Montag noch mit dichten Wolken und Regen zu rechnen, bereits im Tagesverlauf soll der Himmel dann aber aufklaren.

Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. Lediglich auf dem Fichtelberg könnte es ungemütlich werden: Dort ist mit stürmischen Böen und Tiefstwerten bis zu 3 Grad zu rechnen.

Am Dienstag klettert das Thermometer dann auf bis zu 16 Grad, was von Sonnenschein und nur wenigen Wolken daherkommt. In der Nacht soll der Himmel zwischenzeitlich wieder zuziehen, Niederschlag wird aber trotzdem nicht erwartet. Auf dem Fichtelberg bleibt es unterdessen stürmisch.

Ab Mittwoch darf man sich dann so richtig auf gutes Wetter freuen: Die Temperaturen steigen weiter auf bis zu 18 Grad, dazu kommt viel Sonnenschein und ein klarer Himmel im ganzen Freistaat.