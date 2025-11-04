Goldener Herbst in Berlin und Brandenburg – Sonne und milde Temperaturen

Berlin - Sonne, einige Wolken und milde Temperaturen erwarten Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen. Nur nachts kommt leichter Frost hinzu.

Am Donnerstag heißt es in Berlin und Brandenburg: Sonne satt! © Alicia Windzio/dpa

Der Dienstag beginnt zunächst mit vielen Wolken, im Tagesverlauf zeigt sich jedoch immer häufiger die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es ruhig am Himmel. Nur ein paar dünne Wolken ziehen vorbei, Regen ist keiner in Sicht. Die Temperaturen fallen auf sieben bis drei Grad, in der Niederlausitz kann es sogar bis an den Gefrierpunkt gehen.

Am Mittwoch bleibt es ebenfalls trocken. Die Temperaturen klettern auf angenehme 13 bis 16 Grad. Der Wind weht dabei nur schwach aus Süden.

In der Nacht zum Donnerstag wird’s dann frisch: Der Himmel ist teils klar, teils leicht bewölkt, stellenweise bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf fünf bis ein Grad. Vielerorts droht sogar Bodenfrost.