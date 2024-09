Goodbye Sommer: Zeit für Regenschirme in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Ein Tief aus Großbritannien zieht über Mitteldeutschland und setzt dem Sommer ein Ende. Diese Woche wird es ungemütlich in Sachsen-Anhalt .

Am heutigen Montag kann es zu Gewittern und Starkregen kommen. (Symbolbild) © howtogoto/123RF

Der Montag startet bedeckt und regnerisch. Am Nachmittag kann es bei maximal 21 Grad zu kurzen Gewittern und Starkregen kommen. Die Schauer ziehen sich durch die Nacht, in der es auf bis zu zehn Grad abkühlen kann.



Am Dienstagmorgen ziehen die Regenwolken in den Osten ab, wodurch es bewölkt und überwiegend trocken wird. Bei bis zu 20 Grad weht frischer Wind, der auf dem Brocken zu einem Sturm werden kann. In der Nacht kommt wieder etwas Regen herunter.

Die Schauer ziehen sich durch den Mittwoch, an dem es maximal 18 Grad warm wird. Am Brocken stürmt es weiter. Dafür wird die Nacht etwas trockener.

Der Donnerstag soll überwiegend regenfrei verlaufen, wenn auch dichte Wolken über den Horizont ziehen. Es kann bis auf herbstliche 13 Grad herunterkühlen, nachts sogar auf bis zu drei Grad.