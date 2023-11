Grau und nass: Sachsen-Anhalt startet mit Schmuddelwetter in die neue Woche!

Magdeburg - Bei diesem Wetter hilft nur auf dem Sofa einkuscheln und abwarten, denn Wind, Regen und Wolken lassen in dieser Woche von Sachsen-Anhalt nicht ab.

Diese Woche wird es in Sachsen-Anhalt grau und regnerisch. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Am heutigen Montag ziehen die Wolken schon am Vormittag aus dem Südwesten auf und sorgen laut dem Deutschen Wetterdienst zum Mittag für Regen. Bei Tageshöchstwerten von 7 bis 11 Grad wird zum Abend mit zunehmend böigem Wind gerechnet. Auf dem Brocken kann es zudem zu schweren Sturmböen kommen.

Der Dienstag zeigt sich ebenfalls bedeckt mit vereinzelten Schauern. Bei Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad sind zudem Westwinde mit starken bis stürmischen Böen zu erwarten. Auf dem Brocken kann es außerdem zu orkanartigen Böen kommen.

Auch am Mittwoch bleibt es weiterhin stark bewölkt mit schauerartigem Regen. Bei Höchstwerten zwischen 8 und 11 Grad bleibt es mäßig windig.

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel ebenfalls stark bewölkt und zunächst nur lokal mit etwas Regen. Im Laufe des Tages zieht bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad vom Nordwesten ein Regenband auf. In der Nacht zu Freitag kommt es in der Südhälfte vermehrt zu Auflockerungen.