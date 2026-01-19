Heftige Winde: Wetterwarnung für Teile Deutschlands

Deutschland - Das Wetter der letzten Wochen hielt in Deutschland sämtliche Fassaden bereit: Von Sonne, über Schnee bis hin zu stürmischen Tagen war alles dabei. Wie geht es jetzt weiter?

In Teilen Deutschlands kommt es zu starken Winden. © Bildmontage: Deutscher Wetterdienst; Thomas Warnack/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken, anhaltenden Winden im östlichen Mittelgebirge. Auf höher gelegenen, ungeschützten Stellen sollte man sich vor richtigen Sturmböen in Acht nehmen.

Aufgepasst also im Osten: Im Erzgebirge erreichen die Windstöße bis zu 85 km/h.

Nachts kann es vielerorts zu Frost und damit verbundener Glätte kommen. Im Südwesten Deutschlands kann sich vereinzelt dichter Nebel bilden.