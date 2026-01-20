Neun Stockwerke hoher Schnee! Mindestens zwei Tote durch Jahrhundertwinter

Kamtschatka (Russland) - Die Halbinsel Kamtschatka im Osten Russlands hat den Notstand ausgerufen. Tausende Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten - wortwörtlich, denn vor vielen Haus- und Wohnungstüren liegen bis zu zwei Meter Schnee. Und jetzt wird auch noch die Nahrung knapp.

Um schneller von A nach B zu gelangen, hilft jetzt nur noch ein Schneemobil. Autos sind vielerorts gar nicht erst zu finden, da sie unter den Schneemassen begraben liegen. © HANDOUT / RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY / AFP

Mehrere russische Medien, darunter auch ein Ableger des Wirtschaftsmagazins "Forbes" und "kamchatinfo", berichten über den "Jahrhundertwinter" in der Region.

Demnach soll bereits im Dezember des vergangenen Jahres das Dreifache der monatlichen Niederschlagsmenge gefallen sein. Doch damit nicht genug: Ein Zyklon brachte zwischen dem 13. und 14. Januar dieses Jahres erneuten Schneefall in die ohnehin schon gebeutelte Region. Binnen eines Tages fiel die Hälfte der durchschnittlichen monatlichen Niederschlagsmenge.

Mittlerweile türmen sich die Schneemassen in Petropawlowsk, der Hauptstadt der Region Kamtschatka, teilweise bis zu neun Stockwerke hoch. Einwohner sind durch die Schneemassen teils vollkommen in ihren Wohnungen eingeschlossen oder können diese nur über Dachfenster verlassen.

Die Lage hat sich mittlerweile so sehr zugespitzt, dass die russische Regierung den Notstand in der Region ausgerufen hat.