Heftiges Unwetter: Dresdner Stadtfest unterbrochen!

Dresden - Achtung, Unwettergefahr in Dresden ! Das Stadtfest wurde deswegen am Sonntagnachmittag unterbrochen.

Wolkenbruch am Terrassenufer. © Max Patzig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte kurz zuvor eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen veröffentlicht. Sie gilt von 15 bis 17 Uhr.

Demnach treten Gewitter in Dresden auf, dabei kann es heftigen Starkregen geben. Zwischen 25 und 40 Liter Wasser können in einer Stunde vom Himmel fallen. In Osten Dresdens können es sogar bis zu 60 Liter werden, der DWD erwartet hier extrem heftigen Starkregen, starke Windböen und Hagel.

Es besteht Gefahr für Leib und Leben durch Blitzschlag!

Zudem können Straßen, Unterführungen und Keller schnell überflutet werden. Verbreitet ist Aquaplaning möglich. Außerdem kann es zu Erdrutschen kommen.

Der DWD rät vom Aufenthalt im Freien ab. Ihr solltet Gewässer und überflutete sowie gefährdete Abschnitte meiden.