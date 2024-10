Herbst-Wetter in Frankfurt und Hessen: Nun kommen Nebel und Frost

Frankfurt am Main - Nach der stürmischen Wetterlage der letzten Tage könne sich die Menschen in Frankfurt und Hessen nun auf ruhigeres Wetter freuen - doch die kommende Nacht wird kalt!

Autofahrerinnen und Autofahrer in Hessen müssen mit Nebel und Frost rechnen. Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt sehr niedrige Tiefsttemperaturen voraus. © Montage: 123RF/montypeter, Screenshot/Wetteronline.de

Nach leichten Regengüssen am heutigen Freitagmorgen sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Rest des Tages einen meist niederschlagsfreien Verlauf voraus. Dabei sei es in Hessen "heiter bis wolkig", erklärte ein Sprecher. Die Spitzentemperaturen sollen demnach bei 10 bis 14 Grad liegen.

In der kommenden Nacht erwarten die DWD-Experten dann in Tal- und Muldenlagen zum Teil dichten Nebel, Sichtweiten unter 150 Meter seien Möglich. Zugleich sollen die Temperaturen deutlich sinken: Es werden Tiefstwerte zwischen 3 und 0 Grad erwartet, in Tal-Lagen auch bis -1 Grad. "Verbreitet Frost in Bodennähe", fügte der Sprecher hinzu.

Insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer sollten daher in der Nacht zu Samstag große Vorsicht walten lassen.

Am Samstagmorgen soll sich der Nebel dann auflösen. Über den Tag hinweg erwarten die Meteorologen mehr und mehr Wolken über Hessen, ab dem Samstagabend sei dann "erster Regen möglich". Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad.