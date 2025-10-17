Herbst-Wochenende in Berlin und Brandenburg: Sonnig und kühl, nachts frostig

Berlin - Nach einer eher grauen und kühlen Woche zeigt sich der Herbst in der Hauptstadtregion am Wochenende von seiner schönen Seite. Doch Achtung: Nachts wird es bitterkalt.

Klassisch-schönes Herbstwetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende. © Christoph Soeder/dpa

Am Freitag bleibt der Himmel in Berlin und Brandenburg noch meist wolkenverhangen, zwischendurch kann es vor allem regional etwas Regen geben.

Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur 12 bis 14 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.

In der Nacht klart es zunehmend auf, die Werte sinken auf 5 bis 1 Grad. Besonders im Norden Brandenburgs ist sogar leichter Bodenfrost möglich.

Der Samstag bringt dann freundliches Herbstwetter: Heiter bis wolkig und trocken, ideal für Spaziergänge. Mit 11 bis 13 Grad bleibt es kühl, aber überwiegend sonnig.

In der Nacht wird es dann aber richtig frisch: Der DWD erwartet Tiefstwerte zwischen 0 und -4 Grad, lokal sogar bis zu -8 Grad mit Frost in Bodennähe.