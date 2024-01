25.01.2024 11:36 Gute Nachrichten für die Hessen: So sonnig wird es am Wochenende!

Kann es am Donnerstag und am Freitag noch etwas regnen, so zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst am Wochenende in Hessen wieder verstärkt die Sonne.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es in Hessen zunächst noch teilweise kräftige Regenschauer geben. Am Wochenende wird es dann zwar kälter, dafür zeigt sich die Sonne sehr viel häufiger. Am Samstag und am Sonntag sind in ganz Hessen bis zu acht Sonnenstunden möglich. © https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/rheinland-pfalz Am heutigen Donnerstag bleibt es demnach bei milden 7 bis 10 Grad zunächst niederschlagsfrei. Erst gegen Abend ziehen aus Westen kompaktere Wolkenfelder auf, die gebietsweise etwas Regen mitbringen. Auch in der Nacht zum Freitag kann es örtlich leicht regnen. Die Tiefstwerte betragen 7 bis 3 Grad, im Bergland bis 0 Grad. Der Freitag beginnt stark bewölkt. Die Temperaturen erreichen 8 bis 12 Grad und von Nordwest zieht teilweise kräftiger Regen durch Hessen nach Südosten, der gegen Abend abzieht. Dann lockert es verbreitet auf. Es weht ein schwacher bis mäßiger Westwind, der beim Durchzug des Regens stürmisch auffrischen kann. Wetter Deutschland Starke Regenfälle und Tauwetter: Kommt das nächste Hochwasser im Harz? In der Nacht auf Samstag ist es gering bewölkt oder klar. Es kühlt auf +2 bis -2 Grad ab und vereinzelt können sich Nebelfelder bilden. Frostige Nächte und am Tag viel Sonne Am Samstag wird es laut dem DWD nach der Auflösung des Nebels überall teils heiter, teils wolkig und trocken. Die Quecksilbersäulen der Thermometer klettern nur noch auf 4 bis 7 Grad. Die folgende Nacht zum Sonntag wird mit Tiefstwerten von -1 bis -5 Grad frostig, es bleibt aber niederschlagsfrei. Auch der Sonntag präsentiert sich von seiner heiteren und trockenen Seite. Je nach Sonnenscheindauer erreichen die Temperaturen dabei 3 bis 8 Grad und es weht ein schwacher Wind aus südlicher Richtung. Das ruhige Wetter hält auch in der Nacht auf den Montag an. Es bleibt niederschlagsfrei und es kühlt auf +2 bis -2 Grad ab.

