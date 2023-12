Heute Sturm und Regen! Und das Silvester-Wetter in Frankfurt und Hessen?

Frankfurt am Main - Stürmische Böen und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit zwischen 65 und 80 Kilometern die Stunde werden erwartet: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den heutigen Freitag in Hessen eine Wetterwarnung der Stufe eins ausgesprochen!

Ein Fußgänger kämpft auf dem Eisernen Steg in Frankfurt gegen Regen und Wind - auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt für den heutigen Freitag erhöhte Niederschläge in Hessen voraus. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Hinzu kommen laut den Meteorologen in Offenbach am Main eine starke Bewölkung und "zeitweise Regenschauer oder schauerartiger Regen".

Die Temperaturen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel sollen am Freitag viel zu mild für die Jahreszeit ausfallen: Die DWD-Prognose geht von acht bis zwölf Grad in der Spitze aus. In dieser Hinsicht setzt sich der Wetter-Trend der zurückliegen Tage fort.

Auch in der Nacht müsse gebietsweise mit schauerartigem Regen gerechnet werden. In höheren Lagen von Hessen könne dieser aber "teils mit Schnee vermischt" niedergehen.

Die Temperaturen sinken in der Nacht laut Vorhersage auf sieben bis vier Grad im Tiefland. In den höchsten Lagen soll sogar ein Wert um ein Grad möglich sein.

Am Wochenende setzt sich das regnerische Wetter den Berechnungen der DWD-Experten zufolge fort.