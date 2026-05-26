Heute über 30 Grad in Mitteldeutschland möglich: Hier wird es am wärmsten

Leipzig - Die sommerlichen Temperaturen reißen in Mitteldeutschland auch nach den Feiertagen nicht ab. In einigen Regionen wird sogar die 30-Grad-Marke geknackt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Bereits am Wochenende genossen viele Menschen das schöne Wetter am Cospudener See bei Leipzig. Auch heute wird es wieder viele ins kühle Nass ziehen. © Heiko Rebsch/dpa

Wo genau das Thermometer über die 30 Grad steigen wird, konnte eine Sprecherin des Wetterdiensts nicht sagen. Im Landkreis Nordsachsen, im Werratal in Südthüringen und im Großraum Magdeburg soll es am Dienstag aber besonders heiß werden.

Die Chancen, dass die 30-Grad-Marke geknackt werde, seien somit dort am höchsten, hieß es.

Im Großraum Magdeburg wird es den Angaben zufolge besonders heiß - hier sind bis zu 33 Grad möglich.

Über die Feiertage näherten sich die Temperaturen den 30 Grad bis auf eine Ausnahme lediglich an. Besonders heiß wurde es laut der Sprecherin des DWD auch in den vergangenen Tagen im Werratal.

Der Ort Veilsdorf hielt an beiden Tagen den Tagesrekord für Thüringen. Am Sonntag erreichte der Ort die 30-Grad-Marke.