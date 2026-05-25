Sommerliche Aussichten: Leipzig bekommt nicht nur an Pfingstmontag Sonne satt!

Leipzig - Temperaturen bis zu 30 Grad, jede Menge Sonne und ein strahlend blauer Himmel - das wunderbare Wetter am Pfingstwochenende nimmt Leipzig direkt mit in die neue Woche und kann sich auch in den nächsten Tagen über Sonne satt freuen.

Die Schwarze Szene verabschiedet sich allmählich wieder aus Leipzig, doch das schöne Wetter, das sie mitbrachte, bleibt uns noch erhalten. Auch in den kommenden Tagen erwarten uns viel Sonne, blauer Himmel und sommerliche Temperaturen. © Jan Woitas/dpa

Zum Wochenstart am Pfingstmontag strahlt der Himmel über der Messestadt bereits wieder in sattem Blau. Laut "wetteronline.de" bekommt die Schwarze Szene am letzten Tag des diesjährigen Wave-Gotik-Treffens noch einmal Höchsttemperaturen bis zu 26 Grad sowie viel Sonnenschein spendiert. Niederschläge werden keine erwartet - auch in den nächsten Tagen nicht.

Der Deutsche Wetterdienst meldet für die kommenden Tage in Sachsen viel Sonne und wenige Wolken, dazu ein schwacher bis mäßiger Wind. Warnrelevante Wettererscheinungen werden keine gemeldet.

Den Höhepunkt der Sommerwoche werden wir voraussichtlich am Dienstag erleben, wenn das Thermometer auf bis zu 29 Grad steigt. Auch am ersten Arbeitstag der kurzen Woche lohnt sich also noch ein Abstecher an Cossi, Kulki oder einen der vielen anderen Seen rund um Leipzig.

Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Temperaturen dann zunächst wieder auf maximal 22 Grad fallen. Dafür erwartet uns am Mittwoch offenbar eine besonders milde Nacht, wenn das Quecksilber auf 17 Grad sinken soll.